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Кризис в Белоруссии

"Я просто так не уйду". Что сказал Лукашенко в интервью российским СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии затронул темы протестов в стране, действий оппозиции и отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. Он высказал мнение о том, кто стоит за протестами в Белоруссии, прокомментировал предложения Координационного совета оппозициии и затронул тему отношений с Россией.

О протестах

  • Лукашенко считает, что за беспорядками в Белоруссии стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Кроме того, он заявил, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые "хотят власти".
  • По словам белорусского лидера, жесткие действия ОМОНа во время протестов были обусловлены накалом эмоций, силовики тогда "отстояли страну". 
  • Лукашенко считает, что большая часть выходящих на улицы людей "не помнит, какой была страна 20 лет назад", а еще часть "это забыла".
  • Политик выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения Белоруссии. Он выразил готовность вести диалог со своими сторонниками и противниками на заводах и в трудовых коллективах, "но не с людьми с улицы".

Об отношениях с Россией

  • Лукашенко выразил готовность продолжать интеграцию с Россией, но, по его мнению, "вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты".
  • Политик заявил, что стоящие за протестами в Белоруссии нацелены на Россию. "У вас тоже скоро [могут произойти] определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", — выразил мнение Лукашенко, призвав россиян не расслабляться.

О белорусской оппозиции

  • Белорусский лидер не намерен общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди", и не считает их оппозицией. По его словам, "все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа: они хотят разорвать связи с братской Россией, хотят, чтобы были платными образование и медицина".
  • Лукашенко заявил, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным.
  • По словам Лукашенко, Белоруссия ведет переговоры с Украиной о выдаче оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые пересекли границу между странами.

О своих действиях и намерениях

  • Лукашенко допустил, что "немного пересидел" в президентском кресле, отчего его "показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника". Однако политик считает, что только он сейчас может защитить белорусов.
  • Белорусский лидер пообещал, что "просто так не уйдет" со своего поста. "Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" — заявил он.
  • Лукашенко заявил, что большинство белорусов поддержали его на выборах главы государства, несмотря на то, что многим из них он мог "надоесть". 
  • Политик заверил, что не имеет "миллионов и миллиардов". "Я не [экс-президент Украины Петр] Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", — сказал он.
  • Лукашенко заявил, что его появление с автоматом на одной из видеозаписей объясняется тем, что он "никуда не убежал" и "готов защищать свою страну до конца". Президент Белоруссии назвал свои действия "порывом души".
Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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