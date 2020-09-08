Подготовка к Форуму регионов Украины и Белоруссии в октябре приостановлена

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украина поставила на паузу подготовку к третьему Форуму регионов Украины и Белоруссии, запланированному на октябрь в Гродно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Подготовка к форума поставлена на паузу", - сказал он в интервью украинскому агентству УНН, опубликованном во вторник.

При этом Кулеба уточнил, что мероприятие пока не отменено. "Зачем отменять? Мы же не знаем, какой завтра будет ситуация. Здесь нужно занимать очень взвешенный подход, принципиальный, но взвешенный. Именно такой подход мы реализуем. Белоруссия никогда не представляла для нас угрозы. Мы никогда не представляли угрозы для Белоруссии. Поэтому у нас сложились дружеские, очень глубокие отношения на всех уровнях. Поэтому мы ни от чего не отказываемся", - пояснил министр.

По его словам, подготовка к форуму приостановлена до момента установления более понятной для Украины ситуации в Белоруссии. "Все ставим на паузу до того момента, пока не увидим ту новую реальность, с которой нам придется иметь дело в Белоруссии", - добавил Кулеба.

Третий Форум регионов Украины и Белоруссии должен пройти в белорусском городе Гродно 8-9 октября.