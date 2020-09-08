Лукашенко заявил, что большинство белорусов поддержали его, хотя он мог "надоесть" им

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большинство белорусов поддержали его на выборах главы государства, несмотря на то что многим из них он мог "надоесть". Об этом он заявил в интервью российским СМИ, выдержки из которого опубликовал во вторник телеканал RT .

Лукашенко признал, что для него обидно, что часть населения Белоруссии выступает против него. "Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю", - сказал он.

При этом белорусский президент добавил, что считает своим долгом защитить положительные результаты, достигнутые за годы его правления. "Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, как Маргарита (Симоньян, главный редактор RT - прим. ТАСС) сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались продолжающиеся уже месяц массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.