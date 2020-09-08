Главред Global Times: КНР введет санкции против чиновников из США, посещающих Тайвань

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Китая введут санкции против американских чиновников, посещающих Тайвань, а также компаний из США, с которыми они связаны. Об этом во вторник сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, КНР введет санкции против высокопоставленных американских чиновников, посещающих Тайвань, а также против американских компаний, с которыми они связаны, - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter. - Им навсегда будет запрещен въезд на территорию КНР, а соответствующие компании навсегда потеряют рынок материкового Китая".

В последнее время Белый дом на фоне ухудшения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается в КНР как неотъемлемая часть территории Китая. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, ставший самым высокопоставленным чиновником, прибывшим на остров из-за океана с 1979 года.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с островом.