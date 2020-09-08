Лукашенко высказался за развитие многопартийной системы в Белоруссии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ высказался за развитие многопартийной системы в Белоруссии. Об этом сообщил главный редактор радиостанции " Говорит Москва " Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"[Президент Белоруссии Александр Лукашенко] говорит <...>, нужно заниматься вопросом партийного строительства, чтобы была нормальная многопартийная система. Среди этих партий должны быть оппозиционные", - сказал Бабаян в эфире радиостанции.

По словам журналиста, Лукашенко отметил отсутствие реальной оппозиции в Белоруссии. "Вот вы говорите "оппозиция, оппозиция" - а оппозиции нет. У нас есть какие-то партии, но они есть только на бумаге", - передал слова белорусского лидера Бабаян.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Как утверждал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, с 9 августа в Белоруссии были задержаны более 10 тыс. человек.