ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску.

В задержания, помимо ОМОНа, участвуют люди в камуфляже, масках и без знаков различия. Силовики не подпускают представителей прессы к месту задержаний. Некоторых журналистов, которые медленно отступали перед силовиками, оцепляющими площадку перед заблокированной группой, толкали, хватали за руки и волосы, выталкивая за выстроенное оцепление.

Задержано уже несколько десятков человек, как мужчин, так и женщин. Женщины, участвующие в акции, кричат, некоторые плачут. Группу из нескольких десятков девушек, которых ранее бойцы ОМОНа блокировали у стены одного из зданий, отпустили, они уходят.

ОМОН заканчивает зачистку территории. На противоположной стороне проспекта Машерова люди скандируют "Отпускай". Силовики садятся в машины и уезжают с места задержаний.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались продолжающиеся уже месяц массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.