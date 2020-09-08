Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сопротивлялась, когда ее доставили на границу с Украиной, а также порвала свой паспорт. Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве заявил пресс-секретарь совета Антон Родненков.

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"Было слышно [на границе], что Марию Колесникову вели силой", - утверждает он. Родненков добавил, что Колесникова порвала свой паспорт и ушла в сторону от границы.

Родненков заявил, что главной целью операции спецслужб республики был вывоз члена совета Марии Колесниковой за рубеж.

"Главной целью их спецоперации был вывоз [Марии] Колесниковой за рубеж. Мы были инструментом в этом процессе", - сказал он. Однако, по его словам, "спецоперация провалилась".

"Я думаю, что Мария Колесникова ни при каких обстоятельствах не уедет из Белоруссии, она чувствует ответственность перед обществом", - добавил он.

Колесникову после посещения границы с Украиной посадили в автобус и увезли, также сообщил он.