Лукашенко заявил, что не имел задачи возглавить Союзное государство с РФ

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изначально был инициатором максимальной интеграции с Россией, но задачи возглавить Союзное государство, как многие думали, у него не было. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

Лукашенко, по словам Бабаяна, заявил, что "был инициатором максимально тесных связей и максимально тесной интеграции". Но потом, по словам белорусского лидера,"во времена президента Ельцина в России появилось огромное количество людей, которые почему-то стали считать", что Лукашенко намерен "добраться до шапки Мономаха".

"Доберусь до шапки Мономаха и эту шапку, как говорится, надену, - процитировал Бабаян Лукашенко в эфире радиостанции "Говорит Москва". - Но у меня не было этой задачи, но так думали. И как только стали так думать, почему-то решили, что нужно ударить по тормозам. И ударили по тормозам. Потом я уже при других президентах снова выходил с этими инициативами. И в сухом остатке мы имеем вот это Союзное государство, которое у нас с вами существует".

При этом Лукашенко утверждал, что "огромное количество проектов не функционирует, практически ничего не работает". "И это не моя вина. Это была позиция Российской Федерации", - процитировал Бабаян президента Белоруссии.