Команда Тихановской не примет реформу конституции и перевыборы от Лукашенко

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Команда экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявила, что не приемлет никакие конституционные реформы и выборы, которые будет инициировать президент Александр Лукашенко. Об этом заявила во вторник ТАСС пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

"Белорусский народ отказал ему [Лукашенко] в доверии. За 26 лет абсолютное большинство белорусов убедились, что никакие реформы, никакие выборы, которые проводит Лукашенко, не идут на пользу ни стране, ни народу, - сказала она. - Так что больше никаких выборов с Лукашенко, никаких реформ с Лукашенко, включая конституционную". Она подчеркнула, что Лукашенко утратил легитимность, 9 августа на президентских выборах народ проголосовал за Тихановскую. "И не только проголосовал, но и уже месяц выходит на огромные демонстрации, которых никогда не видел Минск, организовывает забастовки, борется за свои права и свой выбор", - подчеркнула пресс-секретарь. По ее словам, "после репрессий" в отношении задержанных 9-11 августа Лукашенко утратил "последние остатки легитимности в глазах народа".

8 сентября в интервью российским журналистам Лукашенко не исключил досрочных выборов президента после проведения конституционной реформы в республике.

Согласно официальным данным ЦИК, победу на прошедших 9 августа выборах одержал Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.