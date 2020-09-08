Конгрессмены США призвали реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который, по утверждениям властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества. Такое мнение выразили во вторник председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк) Майкл Маккол (от штата Техас).

"Если будет установлено, что российское правительство вновь применило химическое оружие против одного из своих граждан, следует ввести дополнительные санкции", - утверждают конгрессмены в распространенном их пресс-службами совместном заявлении, направленном главе государства. Они призвали наказать "ответственных за эту гнусную атаку".

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что ведущий российский политический активист Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обращаемся с официальной просьбой к исполнительной власти расследовать, применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права и использовала ли смертоносное химическое оружие против собственных граждан", - говорится в документе.

"Отравление Навального особенно тревожно с учетом того, что вещество "Новичок" также использовалось при нападении в марте 2018 года на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери (Англия). В этом случае вы установили, что за атакой стоит российское правительство в нарушение международного права, что, в свою очередь, повлекло за собой санкции против России в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием", - считают конгрессмены.

В начале сентября старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) также призвал Трампа реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями.

Санкции по делу Скрипалей

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Уже в августе прошлого года вступил в силу предусмотренный данным законом второй пакет санкций против России.