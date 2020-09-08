Члены совета оппозиции Белоруссии сообщили, что сами согласились выехать на Украину

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов сообщили, что после задержания сами дали согласие на выезд на территорию Украины.

"Нам предлагали [после задержания], чтобы мы все вместе (Родненков и Кравцов - прим. ТАСС) поехали в автобусе до украинской границы, потом пересели в автомобиль Ивана, потом к нам подсядет [член президиума совета оппозиции] Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Выглядело все так, что со всеми все уже договорено. Я согласился на такое развитие событий", - признал Родненков в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник. Кравцов также заявил, что выехал добровольно.

Официальные власти Украины не выходили на связь с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, сообщил Родненков.

"Украинские власти с нами пока не вступали в контакт", - заверил он.

Родненков и Кравцов также заявили, что на Украине намерены продолжать вести ту же деятельность, что и в Минске. Они въехали на Украину в обычном порядке и пока не планируют запрашивать политическое убежище. Родненков и Кравцов заявили, что главной целью властей республики был вывоз Колесниковой за рубеж.