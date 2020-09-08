Париж отложил франко-российскую встречу глав МИД и оборонных ведомств

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Париж отложил проведение встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и России. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

"В свете текущей ситуации и в итоге обменов мнениями с российской стороной, проведение заседания франко-российского Совета сотрудничества по безопасности перенесено на более поздний срок", - отметила она. По данным агентства France-Presse, встреча должна была пройти во Франции 14 сентября.

В посольстве России во Франции не стали комментировать заявление представителя французского МИД о переносе встречи.

О проведении заседания двустороннего совета в Париже МИД Франции объявил на брифинге 23 июля. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что такая встреча прорабатывается, однако на тот момент ее дата не была определена.

Механизм консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Франции в формате "2+2" был создан в 2002 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Жака Ширака. Последняя встреча в этом формате прошла в Москве 9 сентября 2019 года. Она была посвящена вопросам безопасности, в частности проблематике ракет средней и меньшей дальности, борьбе с терроризмом в Сирии и урегулированию конфликта на Украине.