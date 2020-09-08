США перебросят выводимые из ФРГ силы в другие страны Европы

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены передислоцировать выводимые из Германии американские войска в другие страны Европы. Это подтвердил во вторник министр Сухопутных войск США Райан Маккарти.

"В Германии размещено более 34 тыс. военнослужащих. Примерно 10 тыс. из них будут выстроены в боевые порядки по всему европейскому континенту [то есть выведены из ФРГ]. Это [делается] для того, чтобы укрепить союзников в рамках партнерства в НАТО, чтобы, безусловно, содействовать повышению их эффективности <...>", - сказал Маккарти, выступая на интернет-семинаре, который был организован американским фондом имени Рональда Рейгана.

С точки зрения министра, означенные планы позволят США усилить сдерживание России. "Это дает нам намного более мощную диспозицию на всем континенте, чтобы акцентировать сдерживание. Поскольку сдерживание - это ключ: наличие людей на месте, чтобы посылать сигнал, что мы стоим плечом к плечу с союзниками, отразим любую угрозу <...>. Это создает первоначальный буфер между нами и ближайшим к нам конкурентом. Но это также посылает максимально мощный сигнал союзникам, заключающийся в том, что мы размещаем сыновей и дочерей Америки и их семьи [непосредственно] "на земле", бок о бок [с войсками принимающей стороны]", - отметил Маккарти.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, будут ли покидающие ФРГ силы США перебазированы в другие части Европы. "Они будут выстроены в боевые порядки по всему континенту, верно", - заявил министр Сухопутных войск США. Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона.

Министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих. По словам Эспера, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. военнослужащих США. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Американские власти также неоднократно заявляли сначала о намерении перебросить часть выводимых из ФРГ сил в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях усиления сдерживания Китая. Однако затем о таких планах администрация США упоминать перестала. Судя по всему, теперь речь идет только о передислокации этих сил в другие государства Европы.