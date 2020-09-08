ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II планирует прекратить соблюдение режима самоизоляции в октябре и начать вновь проводить аудиенции в Букингемском дворце. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой королевской резиденции.

"При условии утверждения осенней программы Ее Величества она планирует в октябре вернуться в Виндзорский замок и начать вновь использовать Букингемский дворец для проведения отдельных мероприятий и аудиенций", - говорится в документе. Во дворце подчеркивается, что эти планы не являются окончательными и могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации в стране.

На следующей неделе королева вернется в Англию из Шотландии, где она провела последний месяц в замке Балморал, и еще несколько недель будет находиться в королевском поместье Сандрингем.

В связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, королевская чета с середины марта соблюдала режим самоизоляции. До традиционной летней поездки в Шотландию королева и ее супруг не покидали территорию Виндзорского замка. После начала пандемии Ее Величество записала два видеообращения и приняла участие в ряде официальных мероприятий по видеосвязи, а лично лишь посвятила в рыцарское звание 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура и посетила свадьбу внучки - принцессы Беатрисы Йоркской, вышедшей замуж за британского предпринимателя и потомка итальянского дворянского рода Эдоардо Мапелли-Моцци. Обе церемонии состоялись 17 июля на территории замка при строгом соблюдении правил социального дистанцирования.

Окружение монарха сейчас состоит из нескольких десятков человек, которые, как и королевская чета, ограничивают контакты с внешним миром, в том числе с членами собственных семей. Неофициально их называют "защитным коконом", созданным вокруг королевы, в этом году отметившей 94-летие, и ее 99-летнего супурга герцога Эдинбургского Филипа.