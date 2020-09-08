Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября при участии Трампа

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 15 сентября примет представителей руководства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Источник, говоривший на условиях анонимности, отметил также, что делегации двух стран возглавят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

В ответ на договоренности ОАЭ и Израиля Палестина отозвала своего посла из Абу-Даби.