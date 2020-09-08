Участники антиправительственных протестов в Болгарии временно блокировали дороги в Софии

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 62-й день продолжаются в Болгарии, во вторник вечером временно блокировали дорожное движение на ключевых перекрестках болгарской столицы.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в мирной акции протеста, которая в эти часы продолжается в Софии, принимают участие несколько сотен человек. После митинга в районе треугольника власти на площади Независимости, где находятся здания правительства, Народного собрания (парламента) страны и администрации президента, во время которого демонстрировались кадры столкновений участников акции с полицией 2 сентября, протестующие провели традиционное шествие по улицам Софии.

Организаторы протестов во вторник отправили обращение в диппредставительства стран ЕС, США и Великобритании, в котором подчеркнули, что "протесты направлены против нарушения основных гражданских прав в Болгарии, чудовищной по своим размерам коррупции и нарушения принципов демократии".

В болгарских СМИ во вторник были опубликованы фрагменты интервью председателя Верховного кассационного суда (ВКС) Болгарии Лозана Панова журналу "Шпигель", в котором он отмечает, что "в Болгарии происходит олигархическое слияние законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти". Председатель ВКС утверждает, что теневым премьер-министром страны является медиамагнат и депутат Народного собрания (парламента) Болгарии от "Движения за права и свободы" Делян Пеевски. Панов сравнил Болгарию "с человеком, который болен раком и не получает лечение" и именно поэтому народ, который хочет победить болезнь, вышел на улицу с акциями протеста.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии во вторник продолжаются 62-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. В четверг в Софии планируется еще одна многотысячная акция.