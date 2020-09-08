Главы МИД G7 призывают РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (G7) во вторник призвали РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Алексеем Навальным.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке установить полную прозрачность относительно того, кто несет ответственность за это ужасное отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности", - говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств G7, распространенном пресс-службой Госдепа.

Как отмечается в документе, ФРГ проинформировала партнеров по G7 о выводах немецких экспертов о том, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". "Мы <...> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального", - подчеркивается в заявлении. По мнению глав МИД стран G7, произошедшее представляет собой "удар по демократии и политическому плюрализму" в РФ.

Главы МИД стран G7 будут "внимательно следить" за тем, какая реакция последует от РФ на инцидент с Навальным.