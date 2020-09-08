В США заявили, что отказ продлить ДСНВ приведет к опасным и дестабилизирующим последствиям

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС /. Возможный отказ от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приведет к опасным и дестабилизирующим последствиям. Об этом говорится в распространенном во вторник адресованном президенту США Дональду Трампу совместном письме старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), Криса Ван Холлена (демократ от штата Мэриленд), Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн), Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки).

Упомянутый договор в неофициальном порядке принято называть в России СНВ-3, а в США - Новым ДСНВ.

"Если срок действия Нового ДСНВ истечет в феврале, это приведет к опасным и дестабилизирующим последствиям. Утрата всестороннего и эффективного режима контроля в рамках Нового ДСНВ создаст большую неопределенность в отношении нынешних и будущих планов, намерений и возможностей России по применению ядерного оружия", - считают сенаторы. По их мнению, уменьшение прозрачности после возможного отказала продлить ДСНВ "может подорвать основополагающие предпосылки взаимного сдерживания и увеличить риски ядерных кризисов, подобных тем, которые мы пережили во время холодной войны, таких как Карибский кризис".

"В связи с изложенным, господин президент, мы настоятельно призываем вас использовать свои полномочия для продления нового ДСНВ на пять лет и не допустить возвращения в эру дестабилизирующей ядерной конкуренции", - заключили законодатели.

Об СНВ-3

США и РФ подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал российский президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".