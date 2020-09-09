Премьер Израиля и МИД ОАЭ подтвердили заключение мира на следующей неделе

ТАСС, 9 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян возглавят на следующей неделе делегации своих стран на церемонии подписания мирного соглашения в Вашингтоне. Соответствующие заявления сделали сам глава еврейского государства и официальный представитель МИД ОАЭ Хинд аль-Утейба.

"Я горжусь тем, что на следующей неделе отправлюсь в Вашингтон по приглашению президента [Дональда] Трампа и приму участие в Белом Доме в исторической церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ОАЭ", - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе Его Высочество шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян возглавит историческую делегацию высокопоставленных официальных лиц ОАЭ в Вашингтоне, округ Колумбия, для участия в церемонии подписании мирного соглашения с Израилем. Это будет знаменательное событие в истории наших двух стран и региона", - говорится в записи в Twitter официального представителя эмиратского внешнеполитического ведомства.

Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга, что 15 сентября президент США Дональд Трамп примет представителей руководства Израиля и ОАЭ для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами. Источник, говоривший на условиях анонимности, отметил, что возглавлять делегации будут именно Нетаньяху и Аль Нахайян.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.