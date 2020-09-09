Трамп полагает, что Россия, Индия и Китай серьезно загрязняют окружающую среду

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Россия, Индия и Китай серьезно загрязняют окружающую среду по сравнению с другими странами в мире. Такое мнение высказал во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

"План [кандидата в президенты от демократов] Джо Байдена уничтожит средний класс Америки, представив беспрепятственный доступ таким ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды, как Китай, Россия, Индия и многим другим. Им не нужно очищать свою территорию, но мы должны очищать нашу", - утверждал президент.

Американский лидер не пояснил, о каком "беспрепятственном доступе" идет речь.

"Моя администрация каждый день доказывает, что мы можем улучшить состояние окружающей среды, создавая миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это действительно резко контрастирует с крайними левыми радикалами, с которыми вам приходилось иметь дело", - добавил Трамп, говоря о демократах. При этом он утверждал, что американские власти тратят миллиарды долларов на экологию и защиту окружающей среды. Ранее глава Белого дома называл себя "настоящим защитником окружающей среды" и призывал Россию, Германию, Индию и Китай принимать меры по защите окружающей среды, несмотря на то, что это очень дорого.

Администрация Трампа подверглась резкой критике со стороны многих экологов за отмену в последние годы некоторых мер по защите окружающей среды. Так, в прошлом месяце власти отменили правило, касающееся сточных вод с угольных электростанций, что, по мнению критиков данного решения, приведет к попаданию ртути, мышьяка и других опасных веществ в реки.

Правительство США также отменило требования к повышению эффективности потребления топлива, введенные при 44-м президенте Бараке Обаме. Данные стандарты обязывали автомобилестроительный сектор производить машины, которые более экономно расходуют бензин. Нынешняя администрация считает, что отмена требований позволит компаниям производить более дешевые автомобили.