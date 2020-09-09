Шеф полицейского управления Рочестера ушел в отставку на фоне протестов

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Глава полицейского управления Рочестера (штат Нью-Йорк) Ларон Синглтери подал в отставку на фоне протестов, начавшихся в городе в связи со смертью темнокожего после задержания. Об этом сообщило во вторник агентство The Associated Press (АP).

По его данным, соответствующее заявление сделала мэр города Лавли Уоррен, которая подчеркнула, что вместе с Синглтери свой пост покидает его заместитель Джозеф Морабито. "Рочестер переживает сложные времена, - заявила мэр, отметив, что решение об отставке бывший глава полиции принял самостоятельно. - Главу [полицейского управления] не просили покинуть пост, потому что я считаю, что он полностью справлялся со своими обязанностями".

В свою очередь, как сообщает АP, Синглтери направил сотрудникам правоохранительных органов письмо, в котором подчеркнул, что готов будет служить жителям Рочестера в ином качестве. "Сотрудники полицейского управления Рочестера и другие члены нашего сообщества знают мою репутацию и мои принципы, - указал он. - Неверное толкование и политизация действий, принятых мной после известий о смерти Дэниела Пруда, не основываются на фактах и не отражают моей позиции".

Акции протеста в городе начались после того, как стало известно о смерти афроамериканца Дэниела Пруда. Он был задержан в Рочестере 23 марта. По данным газеты The New York Times, Пруд бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Стражи порядка надели афроамериканцу на голову мешок, призванный предохранять окружающих от слюны и плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину. Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. Семья афроамериканца только в минувшую среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем. Семь стражей порядка, которые участвовали в задержании, отстранены от работы.

Протестующие призвали Уоррен и Синглтери уйти в отставку. В воскресенье они сообщили на пресс-конференции, что не собираются покидать свои посты.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости стражами порядка.