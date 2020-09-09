Комитет защиты журналистов призвал освободить задержанных в Белоруссии работников СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призывает власти Белоруссии отпустить на свободу журналистов, задержанных во время освещения протестных акций. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации.

"Властям в Белоруссии следует немедленно прекратить задержание и наложение штрафных санкций на журналистов, освещающих мирные протесты по стране, - приводятся в документе слова программного директора организации Карлоса Мартинеза де ла Серны. - Они также должны отпустить на свободу всех журналистов, находящихся в заключении". "Необходимо, чтобы сотрудники СМИ имели возможность освещать исторические события в Белоруссии, не боясь наказания", - подчеркнул он.

В понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала освобождения представителей средств массовых информации, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время освещения протестных акций. По данным ассоциации, в следственных изоляторах остаются трое представителей СМИ.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались продолжающиеся уже месяц массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.