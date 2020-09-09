Трамп заявил, что космические силы США были созданы из-за России и Китая

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Космические силы США были созданы в ответ на действия России и Китая. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

В ходе мероприятия Трамп утверждал, что за время президентства ему удалось сделать больше, чем он обещал во время предвыборной кампании в 2016 году. "На самом деле, я сделал больше, чем обещал. <...> К примеру, вы никогда не слышали, чтобы я [тогда] говорил о Космических силах. Мы создали новый вид ВС США, подумайте об этом", - заявил американский лидер.

"Я понял это только после того, как стал президентом. Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны делать то же самое. Если вам кажется, что это просто, то это не было просто. Это было трудно", - продолжил глава вашингтонской администрации.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что ряды Космических сил пополнят порядка 16 тысяч военнослужащих из состава ВВС и ВМС.

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению российской орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава российского государства подчеркивал, что Москва выступала и выступает против милитаризации космоса.