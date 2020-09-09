Трамп: США стоит присутствовать на Ближнем Востоке только при желании защитить Израиль

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что единственным поводом для присутствия США на Ближнем Востоке может быть только желание защитить Израиль.

Выступая во вторник перед сторонниками в штате Северная Каролина, Трамп затронул тему энергетической независимости США. По мнению американского лидера, в случае победы на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена, США придется "закупать энергоресурсы у иностранных [государств], загрязняющих окружающую среду". "Мы не хотим покупать энергоресурсы, мы делали это в течение долгого времени, в течение десятилетий. <...> Мне нравится быть энергетически независимыми", - заявил глава Белого дома.

"Пока я президент, Америка останется производителем нефти и природного газа номер один в мире, мы останемся энергетически независимыми. <...> Дело в том, что у нас нет необходимости находиться на Ближнем Востоке, кроме как в том случае, если мы хотим защитить Израиль, мы очень хорошо относимся к Израилю. <...> Было время, когда мы отчаянно в этом нуждались, но нам больше не нужно это. У нас [есть] больше, чем делают они. После лет восстановления других стран, мы наконец строим нашу страну. Америка на первом месте, - продолжил Трамп.