Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке

ТАСС, 9 сентября. Президент США Дональд Трамп в среду сделает заявление, касающееся дальнейшего вывода американских войск из Ирака. Об этом, как сообщил во вторник пресс-пул Белого дома, заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Чиновник сказал, что завтра ожидается объявление о дальнейшем выводе войск из Ирака", - говорится в сообщении. Кроме того, "в ближайшие дни [будет] еще одно объявление по Афганистану". По данным агентства Reuters, второе заявление также касается сокращения американского военного присутствия.

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщала, что США в ближайшие месяцы планируют сократить численность войск в Ираке до 3,5 тыс. На данный момент в Ираке насчитывается порядка 5,2 тыс. американских военных.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В ночь на 3 января этого года ВС США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.