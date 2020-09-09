ABC: в США разослали доклад о якобы распространении Россией дезинформации по Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подготовило и разослало местным властям доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пытается распространять дезинформацию относительно психического здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC, ссылаясь на копию документа, якобы попавшего в ее распоряжение.

Ранее эта же телекомпания сообщала, что МВБ в июле текущего года готовило доклад, в котором утверждалось, что РФ якобы проводит кампанию по распространению "утверждений о слабом психическом здоровье" бывшего вице-президента США Джо Байдена. По сведениям ABC, планировалось, что документ должен был быть разослан властям американских городов и штатов, а также правоохранительным органам на местах, однако этого не произошло.

Согласно утверждению телекомпании, ко вторнику в министерстве был подготовлен обновленный вариант доклада, который уже был разослан представителям американских властей на местах. ABC подчеркивает, что этому способствовало внимание СМИ к данной теме. В докладе, по информации ABC, в том числе утверждается, что Россия якобы уже на протяжении года проводит кампанию по распространению дезинформации о здоровье Байдена. Ничем не подтвержденные опасения сотрудников МВБ сводятся к тому, что приписываемые РФ действия якобы могут "найти отклик среди некоторых американцев и снизить их уверенность в кандидатуре" Байдена.

Действующий президент США и соперник Байдена на грядущих выборах республиканец Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста кандидат от демократов уже "не помнит, что делал вчера", и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента. По словам американского лидера, в случае победы на выборах Байден будет подконтролен своему окружению, в том числе Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.