Трамп надеется, что США никогда не придется использовать свои вооружения

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американские ВС сейчас сильнее, чем когда-либо, однако пообещал "держать Америку подальше" от "бесконечных войн", выразив надежду, что стране никогда не придется использовать свои вооружения.

"Мы будем держать Америку подальше от бесконечных и нелепых войн за рубежом. Мы укрепили наши ВС как никогда раньше, но наши ВС нужны нам по другим причинам. <...> Когда я стал [президентом], наши ВС были истощены. <...> Нашим самолетам было по 50 лет, теперь у нас новые прекрасные [истребители пятого поколения] F-35, <...> совершенно новые ракеты, надеюсь, нам никогда не придется их использовать, <...> однако лучший способ не использовать их - это иметь их", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Трамп ранее неоднократно заявлял о своем стремлении прекратить политику "бесконечных войн". Это, а также возвращение американских военнослужащих на родину, он выделяет в числе главных приоритетов во внешней политике в случае своего переизбрания на второй срок на намеченных на 3 ноября выборах.