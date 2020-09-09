Минюст США планирует защищать интересы Трампа в тяжбе с журналисткой

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США планирует выступить на стороне защиты американского президента Дональда Трампа в судебном разбирательстве с журналисткой, которая утверждает, что 20 лет назад была изнасилована нынешним главой Белого дома. Об этом сообщило во вторник агентство The Associated Press.

По его данным, юристы Минюста подали ходатайство в окружной суд в нью-йоркском районе Манхэттен с требованием перевести дело в федеральный суд и передать представление интересов американского лидера в руки властей. Таким образом, подчеркивает АP, штрафные санкции в случае, если Трамп будет признан виновным, могут быть оплачены из государственного бюджета.

Юристы Минюста настаивают на том, что Трамп уже занимал пост президента в прошлом году, когда отверг обвинения в изнасиловании, что повлекло подачу иска в суд. В связи с этим, считают в Минюсте, его интересы в суде не должны представлять частные адвокаты. В августе суд в Нью-Йорке постановил продолжить разбирательство несмотря на требовании защиты Трампа прекратить или приостановить процесс, поскольку действующий американский лидер не подлежит юрисдикции суда штата.

С обвинениями в изнасиловании в отношении Трампа выступила американская журналистка Джин Кэрролл, которая ранее была колумнистом в ряде известных изданий. В 2019 году она опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Позже она уточнила, что сохранила платье, в котором была в тот день.

Президент США обвинил Кэрролл во лжи. Он заявил, что никогда не знал ее лично. По словам американского лидера, Кэрролл выступила с обвинениями, чтобы привлечь внимание к своей книге.

Кэрролл в ноябре 2019 года подала иск к Трампу в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Она обвинила американского лидера в клевете и потребовала выплаты компенсации. По словам журналистки, американский лидер, обвинив ее во лжи, нанес серьезный ущерб ее профессиональной репутации. В январе текущего года адвокаты журналистки потребовали от Трампа предоставить образец его ДНК. Как они полагают, его следует сравнить с образцом на платье Кэрролл. Как считают истцы, это подтвердит, что Трамп ее изнасиловал. Согласно постановлению судьи, следующее заседание по делу запланировано на 30 сентября.

Обвинения в адрес Трампа

Во время президентской гонки 2016 года в США более десятка женщин выступили с утверждениями, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Трампа. Он неоднократно заявлял, что данные обвинения сфабрикованы в политических целях. Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября текущего года. Соперником действующего американского лидера на них будет бывший вице-президент США Джозеф Байден.