СМИ: Япония сообщила США о плане построить корабли для защиты от баллистических ракет

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Япония уведомила США о плане строительства специализированных кораблей для противодействия исключительно баллистическим ракетам в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore, от которых в Токио решили отказаться. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По мнению японского правительства, такой вариант будет дешевле, чем увеличение числа кораблей с системами Aegis, которые более технологичные и обладают возможностями предотвращения атаки с боевого самолета или подводной лодки. Кроме того, он не потребует согласования с местными властями, как в случае с размещением Aegis Ashore. Еще до непосредственного их развертывания в соответствии с первоначальным планом правительство столкнулось с критикой со стороны администраций префектур Ямагути и Акита, которые были выбраны в качестве мест для базирования комплексов.

"Мы почти приняли решение о морском варианте укрепления противоракетной обороны", - отметили источники агентства. Как ранее сообщала газета Nikkei, на новых кораблях может быть использовано оборудование на сумму порядка 180 млрд иен ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin. Правительство также рассматривало возможность строительства плавучих платформ с целью установки на них радара и элементов ПРО, однако, по заключению экспертов, они оказались крайне уязвимы для торпедной атаки.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, однако в итоге отказалась от этих планов. Главным аргументом такого решения стали данные, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Взамен власти страны осенью 2020 года должны выработать новую стратегию укрепления ПРО.