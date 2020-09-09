Тихановская записала видеообращение "К России"

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Протестное движение в Белоруссии никогда не было направлено против России. Об этом заявила находящаяся сейчас в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой", - подчеркнула Тихановская в своем обращении "К России", размещенном в среду в ее Telegram-канале.

Она призвала не доверять публикациям в СМИ и политикам, которые могут навредить отношениям между народами двух стран. "Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, не дайте им испортить отношения между нашими народами", - заявила Тихановская. По ее словам, "народы России и Белоруссии были всегда добрыми соседями и близкими друзьями" и "останутся такими и впредь". "Белорусы настроены на максимально дружественном отношении со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны", - добавила она. Тихановская выразила признательность "россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу".

Экс-кандидат, находящаяся сейчас в Вильнюсе, впервые опубликовала специальное пятиминутное обращение "К России". До этого в режиме видео-конференции она общалась с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы, некоторыми членами Совбеза ООН, записала обращение к Европейскому совету.