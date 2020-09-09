Тихановская потребовала от властей Белоруссии освободить члена президиума КС Максима Знака

"Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в среду в ее Telegram-канале.

Тихановская также потребовала освободить задержанных ранее членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну входящих в состав президиума совета Павла Латушко и Ольги Ковальковой, находящихся сейчас за пределами Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты высказала мнение, что руководство Белоруссии боится переговоров с оппозицией и пробует парализовать работу Координационного совета, запугать его членов. "Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - считает Тихановская.

Пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико разместила в среду в своем Telegram-канале видеозапись предполагаемого задержания Знака. Как сообщает интернет-портал tut.by со ссылкой на его адвоката Дмитрия Лаевского, Следственный комитет Белоруссии в данный момент проводит процессуальные действия, причины которых неизвестны.