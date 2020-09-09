{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Тихановская потребовала от властей Белоруссии освободить члена президиума КС Максима Знака

Бывший кандидат в президенты также потребовала освободить членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Марию Колесникову

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики немедленно освободить задержанного члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в среду в ее Telegram-канале.

Тихановская также потребовала освободить задержанных ранее членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну входящих в состав президиума совета Павла Латушко и Ольги Ковальковой, находящихся сейчас за пределами Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты высказала мнение, что руководство Белоруссии боится переговоров с оппозицией и пробует парализовать работу Координационного совета, запугать его членов. "Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - считает Тихановская.

Пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико разместила в среду в своем Telegram-канале видеозапись предполагаемого задержания Знака. Как сообщает интернет-портал tut.by со ссылкой на его адвоката Дмитрия Лаевского, Следственный комитет Белоруссии в данный момент проводит процессуальные действия, причины которых неизвестны.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Совет оппозиции Белоруссии заявил, что Максима Знака задержали в рамках уголовного дела
Его задержали "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"
Читать полностью