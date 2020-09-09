Тихановская потребовала от властей Белоруссии освободить члена президиума КС Максима Знака

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики немедленно освободить задержанного члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака.
"Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в среду в ее Telegram-канале.
Тихановская также потребовала освободить задержанных ранее членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну входящих в состав президиума совета Павла Латушко и Ольги Ковальковой, находящихся сейчас за пределами Белоруссии.
Бывший кандидат в президенты высказала мнение, что руководство Белоруссии боится переговоров с оппозицией и пробует парализовать работу Координационного совета, запугать его членов. "Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - считает Тихановская.
Пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико разместила в среду в своем Telegram-канале видеозапись предполагаемого задержания Знака. Как сообщает интернет-портал tut.by со ссылкой на его адвоката Дмитрия Лаевского, Следственный комитет Белоруссии в данный момент проводит процессуальные действия, причины которых неизвестны.