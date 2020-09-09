Министр иностранных дел Китая посетит Россию

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И с 10 по 16 сентября посетит Россию, Казахстан, Киргизию и Монголию. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, поездка в Москву состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В РФ Ван И примет участие во встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В ходе этого политического турне состоятся как двусторонние, так и многосторонние переговоры. Все страны, которые посетит Ван И, - дружественные Китаю государства ", - сообщил он на регулярном брифинге.

Как подчеркнул Ван Вэньбинь, Пекин стремится к укреплению партнерских контактов с Россией, Казахстаном, Киргизией и Монголией. Он также указал на важную роль, которую играет ШОС на мировой арене, и высказал готовность Китая содействовать активизации деятельности этой организации.