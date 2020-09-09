Совет оппозиции Белоруссии заявил, что Максима Знака задержали в рамках уголовного дела

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что член ее президиума Максим Знак задержан по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

"По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск", - сообщила в среду пресс-служба совета.