{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Совет оппозиции Белоруссии заявил, что Максима Знака задержали в рамках уголовного дела

Его задержали "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что член ее президиума Максим Знак задержан по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск", - сообщила в среду пресс-служба совета.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Читать полностью