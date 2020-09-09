В Белоруссии 8 сентября задержали 121 участника протестных акций

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Не более 500 граждан приняли участие в акциях протеста в Белоруссии 8 сентября, 121 человек был задержан. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Вчера, 8 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 10 протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек, - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Чемодановой. - Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек".