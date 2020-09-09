Лукашенко сменил генпрокурора Белоруссии

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Об этом в среду сообщается на сайте пресс-службы белорусского лидера.

"Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - приводит портал слова главы государства.

По словам Лукашенко, Александр Конюк, занимавший должность генпрокурора республики на протяжении девяти лет, выразил желание "поработать на дипломатической службе".

"Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - добавил белорусский лидер.