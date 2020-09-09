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Кризис в Белоруссии
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Алексиевич заявила, что не хочет покидать Белоруссию

По словам нобелевского лауреата, координационный совет оппозиции продолжит функционировать

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в среду заявила журналистам, что не собирается покидать республику.

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"Я не хочу покидать страну", - сказала она, открыв дверь журналистам после того, как ранее к ней в квартиру пытались ворваться люди в масках. По словам Алексиевич, с начала августа за ней постоянно ведется слежка, она старается не покидать дом одна.

Алексиевич заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать. "Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным <...> Координационный совет не умер, там уже записалось больше 4 тыс. человек", - сказала она.

Писатель назвала действия правоохранительных органов в отношении представителей оппозиции и протестующих "террором против собственного народа". "Совет всегда говорил о необходимости диалога. Наш протест мирный, но власти все время демонстрирует оружие, военную технику. Так кто за войну? Надо вести диалог, иначе все будет загнано в подполье", - указала Алексиевич.

Ранее сообщалось, что в квартиру нобелевского лауреата пытались ворваться люди в масках и гражданской одежде. После этого к ней приезжал сотрудник посольства Швеции, но ему Алексиевич дверь не открыла.

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