Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.

"Я показал, что я на месте и я не трус и я не боюсь", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о мотивах появления в кадре с автоматом в руках.

Белорусский лидер также добавил, что за час до его появления в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что он бежал, и он должен был ясно показать, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где пребывает в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.