Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе.

"Восстал не Координационный комитет, восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - заявила Алексиевич в обращении, опубликованном в среду на сайте белорусского ПЭН-центра.

По ее словам, "[президент Белоруссии] Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу".

Алексиевич указала на то, что все ее коллеги по президиуму Координационного совета оппозиции "или в тюрьме, или выброшены за границу". "Сегодня взяли, последним, Максима Знака", - отметила она и подчеркнула, что сначала у оппонентов власти "похитили страну, теперь похищают лучших". "Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других", - подчеркнула Алексиевич.