Игорь Додон принял решение баллотироваться на второй срок

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял решение баллотироваться на второй президентский срок на выборах 1 ноября. Об этом Додон заявил в среду ТАСС перед регистрацией в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инициативной группы, которая займется сбором подписей в его поддержку.

"Я решил баллотироваться на второй срок после многочисленных консультаций с гражданами, убедившись в их поддержке. Планирую продолжить свою политическую программу. Нашей стране нужен лидер, который будет проводить взвешенную внешнюю политику, не допустит реванша олигархов, сохранит нейтралитет, будет поддерживать межнациональный мир", - сказал Додон. По его словам, развернутая программа, с которой он пойдет на выборы, будет опубликована после регистрации в Центризбиркоме его кандидатуры.

Все опросы общественного мнения называют действующего главу республики фаворитом предстоящих выборов, его поддерживает крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова. Главным оппонентом Додона называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьера Майю Санду, которая намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года. Санду уже обвинила власти в намерении фальсифицировать выборы, пригрозив организовать после голосования акции протеста.

По закону для регистрации кандидатов в президенты их инициативные группы должны собрать от 15 до 25 тыс. подписей избирателей в их поддержку. На их проверку у ЦИК есть семь дней.