Лукашенко: Белоруссия вступит в войну в случае агрессии против России с Запада

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия вступит в войну, если со стороны западных стран начнется агрессия против России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, распространенном в среду.

"Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - Запад <...>, белорусская армия - 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], - она вступает в войну, - сказал Лукашенко. - И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности".

"Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию", - добавил он.

Усиление границ

По его словам, Белоруссия усилила охрану своих границ по всем направлениям, кроме границы с Россией.

"Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю. Тогда-то я серьезно это воспринял - разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства - на будущее нам этот термин, это определение понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять. <...> У нас полностью (усиление на границе - прим. ТАСС), по всему периметру, кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется, и даже мы усилили на украинском направлении границы", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что ряд воинских частей Вооруженных сил страны будет приведен в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.

Театр военных действий

Выход Белоруссии из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в НАТО превратят страну в театр военных действий, заявил Лукашенко. Он назвал глупостью позицию тех, кто поддерживает идею выхода страны из ОДКБ и вступления ее в НАТО.

"Это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует".

"И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что в случае вступления страны в НАТО альянс потребовал бы от нее заменить российское вооружение на оружие натовского образца, что обернулось бы огромными расходами для государства.

Лукашенко добавил в интервью, что программа белорусской оппозиции на перспективу до 2030 года в качестве целей провозглашает выход из ОДКБ и вступление в НАТО. О существовании такой программы президент Белоруссии заявил в середине августа. Представители Координационного совета белорусской оппозиции заявили, что не имеют отношения к подобной программе.

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