Лукашенко считает, что силовики не нарушили закон при разгоне акций протеста

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белорусские силовики не нарушили закон при разгоне акций протеста, они выполняли свои задачи по стабилизации обстановки.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, которое показал в среду телеканал RT.

"На улицах работают ОМОН и внутренние войска. Это их задача - стабилизация обстановки, это их задача - удержать страну. Они нарушили закон? Нет", - сказал Лукашенко в ходе интервью.

Он добавил, что протестующие намеревались 9 и 10 августа захватить правительственные учреждения. "ОМОН спас нас, как мы сейчас все видим, от блицкрига. Если бы не эти ребята, опять же мы здесь не сидели бы с вами. Они противостояли этому", - сказал Лукашенко.