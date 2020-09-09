Лукашенко заявил, что "может собачиться" с Путиным по всем вопросам, но не о безопасности

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что и он, и президент России Владимир Путин извлекут уроки из нынешней ситуации и не будут повторять ошибки прошлого.

"Мы принимаем решения и многие из них не реализуем, - сказал он в транслировавшемся в среду интервью российским СМИ. - Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны. Дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и президенты двух стран <...> Как-то на переговорах с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, скажем, по-мужски собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность - это святое".

По словам Лукашенко, последние события в Белоруссии это еще раз доказали. "Помните, я говорил, а вы посмеивались, что, возможно, наступят такие времена, что "нам с тобой, - Путиным - придется стоять спиной к спине и отстреливаться". А вы тогда это в шутку приняли! А вот видите, жизнь как повернулась", - сказал белорусский лидер.

Президент Белоруссии выразил также уверенность, что расслабляться пока очень рано. "Это только, как я часто говорю своим, начало, - сказал он. - Это не поляки, это просто политика Польши. Это за нас взялись, за Беларусь, а через Беларусь за Россию, знаете какие силы? И упрощать ничего нельзя!".