Лукашенко заверил, что "тысячу раз подумал" перед решением публиковать запись о Навальном

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмел подозрения о том, что обнародованная им аудиозапись перехваченного белорусскими спецслужбами разговора об отравлении Алексея Навального, могла быть подделкой.

"Прежде чем бросаться этими словами, надо же понимать, что эту информацию выдает президент, - сказал он в опубликованном в среду интервью российским СМИ. - И прежде, чем ее выдать, я тысячу раз подумал".

"Как бы вы ни хихикали над этим, это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись", - отметил Лукашенко, но добавил, что сейчас, после того, как белорусская сторона все передала главе ФСБ Александру Бортникову, это уже собственность ФСБ.

"Все [передали], - продолжал он. - Диск положили, реальную запись с секретного телефона, как нарушен был голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, а так устроена система, вовремя не схватишь - все разрушается. И у нас было нарушено. Мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич, посмотрите. Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?"

"У нас осталась копия, а оригинала нет, - отметил Лукашенко. - Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы и не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический, у американцев. Все, явно, прозвучало".

В этой связи президент Белоруссии рассказал, что в стране действует специальный центр радиоперехвата. "У нас создан шикарнейший центр, без России, шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой, - сказал он. - И классные военные специалисты. Под Гродно. Это было мое распоряжение развернуть этот центр. Я как в воду смотрел. Проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры".

При этом Лукашенко уверен, что вскоре появятся и новые данные на этот счет. "Вы скоро убедитесь, что это было ничего, это были цветочки, - сказал он. - Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне, нам. Вы скоро убедитесь в этом".

"Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду", - заключил президент Белоруссии.

В четверг президент Александр Лукашенко, принимая в Минске премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении блогера Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Позже отрывок из этого перехваченного разговора был обнародован на белорусском телевидении.

В Берлине и Варшаве назвали эту информацию не соответствующей действительности.