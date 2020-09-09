Оппозиция Черногории подписала коалиционное соглашение о создании нового кабмина

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры трех оппозиционных блоков Черногории Здравко Кривокапич ("За будущее Черногории"), Алекса Бечич ("Мир - наша нация") и Дритан Абазович ("Черное на белое") подписали в среду коалиционное соглашение о формировании нового правительства страны. Трансляцию пресс-конференции оппозиционных лидеров вел портал Vijesti.

"Новое правительство будет ответственно выполнять свои международные обязательства, бороться против коррупции и криминала", - заявил Здравко Кривокапич после подписания соглашения.

По словам лидеров победившей оппозиции, приоритетом нового кабмина станет также "выход из экономического кризиса, деполитизация ключевых институтов власти и движение по пути вступления в ЕС".

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55%, блок "Мир - наша нация" - 12,53%, блок "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

По предварительным данным, блок Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, блок "За будущее Черногории" - 27 мест, блок "Мир - наша нация" - 10 мест, блок "Черное на белое" - 4 места.