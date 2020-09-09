Лукашенко заявил, что Путин просил "по-отечески" поддержать Зеленского, когда его избрали

"Я просто так не уйду". Что сказал Лукашенко в интервью российским СМИ

В интервью российским СМИ, которое передал в среду телеканал RT, Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что Украина присоединилась к странам Запада, оказывающим давление на Белоруссию после начала акций протеста белорусской оппозиции. Он напомнил, что Белоруссия поддерживала Украину, в том числе приняла у себя 160 тыс. беженцев из соседней страны после начала конфликта в Донбассе.

Лукашенко подтвердил, что Владимир Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним".

Президент Белоруссии рассказал, что он поехал на Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину, как утверждают в Киеве. "Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели <...> Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - прокомментировал Лукашенко свои контакты с президентом Украины.

Белорусский президент добавил, что заявления украинского руководства после начала протестов в Белоруссии были сделаны под диктовку американцев.