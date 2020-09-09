Лукашенко: в Белоруссии нет причин для "цветной революции", как на Украине и в Армении

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. "Классические" причины для "цветной революции" отсутствуют в Белоруссии, в отличие от Украины или Армении. Такое мнение в интервью российским СМИ, транслировавшемся в среду, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нет классических причин, глубоких, чтобы она - "цветная революция" - свершилась в Беларуси. К примеру, у нас экономика худо-бедно работает <...> Ну нет вот этой классической основы - что было там на Украине, в Армении и так далее, - когда люди не работают, уже есть нечего, беда", - сказал он.

Лукашенко пояснил, что даже в условиях пандемии коронавируса Белоруссия смогла сохранить свою экономику и не закрыла производство, а также собрала небывалый урожай сельскохозяйственных культур. "Мы упали на сегодняшний день 1,2% всего по ВВП. Всего лишь 1,2%. И мы зубами цепляемся чтобы к концу года, мы планировали в ноль выйти, но может и выйдем", - заявил он.

"Нет вот этой классической основы (для цветной революции - прим. ТАСС), что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее. У нас реальные доходы населения в этом году за полгода выросли на 5,4%, а в прошлом году около 7%", - добавил Лукашенко.

При этом он допустил, что мог "пересидеть" в президентском кресле. "Ну, утюг включишь - и я тут предвыборную программу [предлагаю]. Утюг включил - Лукашенко, чайник электрический включил - Лукашенко, телевизор включил - Лукашенко. И для особенно, наверно, какой-то части людей [это] чуть-чуть надоело", - отметил он.

"Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики - богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше <...> И вот новая эта категория появилась, неплохо живут <...> и что им захотелось? А им захотелось власти", - сказал Лукашенко.