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Пандемия COVID-19

Токаев поблагодарил Россию за оказанную Казахстану помощь в период пандемии

Президент Казахстана отметил важность дальнейшего интенсивного сотрудничества между странами в двустороннем формате и по линии международных организаций в сфере медицины и здравоохранения

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российской стороне за оказанную республике помощь в период пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства по итогам его встречи с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

"Президент выразил благодарность Российской Федерации за помощь, оказанную Казахстану во время пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства отметил важность дальнейшего интенсивного сотрудничества между странами в двустороннем формате и по линии международных организаций в сфере медицины и здравоохранения, в том числе в рамках реализации новых инициатив и проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи был затронут широкий круг вопросов казахстанско-российского сотрудничества. "Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и подготовкой встречи ЕАЭС на высшем уровне, а также предстоящего саммита ОДКБ", - следует из сообщения.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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