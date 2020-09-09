Токаев поблагодарил Россию за оказанную Казахстану помощь в период пандемии

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российской стороне за оказанную республике помощь в период пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства по итогам его встречи с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

"Президент выразил благодарность Российской Федерации за помощь, оказанную Казахстану во время пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства отметил важность дальнейшего интенсивного сотрудничества между странами в двустороннем формате и по линии международных организаций в сфере медицины и здравоохранения, в том числе в рамках реализации новых инициатив и проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи был затронут широкий круг вопросов казахстанско-российского сотрудничества. "Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и подготовкой встречи ЕАЭС на высшем уровне, а также предстоящего саммита ОДКБ", - следует из сообщения.