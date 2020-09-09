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Кризис в Белоруссии

Адвоката штаба Бабарико Илью Салея задержали в Минске

Адвокаты в ближайшее время свяжутся с прессой и сообщат детали

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Адвокат штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей задержан в среду в Минске. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

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"Задержан. Статья 361 УК РБ ("Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности", наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет)" - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что адвокаты в ближайшее время свяжутся с прессой и сообщат детали.

Утром в среду также стало известно о задержании члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

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