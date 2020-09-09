Лукашенко: прописанную в союзном договоре интеграцию с Россией уже невозможно реализовать

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящий момент уже невозможно реализовать договоренности об интеграции с Россией, которые были предусмотрены договором о создании Союзного государства, подписанным в 1999 году им и тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным.

"Обстановка тогда была другая <...> А сейчас - два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России [Владимиром Путиным] начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить [положения договора] к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, которое транслировалось в среду.

Он напомнил, что основные контуры интеграции разрабатывались в других условиях. "Это было полтора десятка лет назад, когда мы поставили вопрос об интеграции <...>, экономической интеграции с Россией. И люди на это ответили положительно. Более того, мы пошли дальше, заключив договор, соглашение с Ельциным, а потом [заключенный] с Ельциным договор ратифицировали уже с Путиным. Договор о союзном государстве. Там было прописано все", - напомнил Лукашенко.

"Почему мы говорим "Союзное государство"? - Это были контуры будущего государства союзного. Там же было все. Но последняя статья гласила, по-моему, так, что мы на референдуме Беларуси и России должны принять конституцию нашего союзного государства. Почему мы на это не пошли? <...> Можно вернуться к тому случаю. Мне очень легко на эту тему рассуждать. Вы знаете, почему мы на это не пошли. Тогда все боялись - вы, - что Лукашенко "прибежит и схватит шапку Мономаха", - сказал он.

Об интеграционных структурах и экономике

Лукашенко добавил, что в структуре Союзного государства сейчас существуют все необходимые для принятия решений органы. "У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные <...> Я сам являюсь председателем этого Высшего Госсовета, он не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть - общее правительство, у нас есть межведомственные советы. Они же не работают так, как следует. Прежде чем городить заборы и создавать что-то новое, давайте это задействуем! Если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг", - пояснил он.

"Поэтому давайте вот от жизни идти и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые у нас есть, действовали <...> Мы принимаем решения и частенько не реализовываем. Дошли до того, что развернули "газовые войны", "молочные войны", "конфетные войны", "нефтяные войны" и дошли до абсурда", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что интеграция в экономике должна проводиться на условиях равноправия. "Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономический интеграции. Никаких нет проблем. Главное - равноправная основа", - заявил президент Белоруссии.

О Союзном государстве

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Высшим органом Союзного государства является Высший Госсовет, в состав которого входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также руководители палат их парламентов. Исполнительный орган - Совет министров, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран. Также функционирует Парламентское собрание Союзного государства.