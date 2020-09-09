Кабмин Германии не уточнил, когда ведомства Берлина дадут ответ на запрос по Навальному

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии напомнило, что перенаправило запрос от России по Алексею Навальному ведомствам федеральной земли Берлин, в связи с чем не может сказать, когда там на него дадут ответ. Такое заявление сделала в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, отвечая на вопрос ТАСС.

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"В пятницу мы уже говорили, что правительство сделало все, что нужно, чтобы на этот запрос ответить", - отметила она. "Это (запрос - прим. ТАСС) уже больше не находится в ведении правительства", - добавила представитель кабмина. По словам Фиц, именно Россия якобы владеет информацией, "которая сейчас нужна".

Представитель кабмина напомнила о позиции Берлина, согласно которой на ситуацию вокруг Навального "нужен уместный европейский ответ". "Новой информации нет", - добавила она. По ее словам, эта тема не обсуждалась на заседании правительства ФРГ в среду.

Судьба запроса

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар со своей стороны добавила, что кабмин 4 сентября направил российский запрос в управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, "и там его обрабатывают".

Генпрокуратура РФ в направленном в Германию документе попросила ответить почти на 20 вопросов о лечении Навального, диагнозе и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Берлин демонстрирует абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и запросам Москвы по ситуации с Навальным.

Адебар со своей стороны сказала, что ФРГ действовала "конструктивно" и "остается готовой к переговорам по этой тематике", продолжая ждать от России ответов на поставленные вопросы.

6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что у властей Германии нет повода не удовлетворить запрос. Затягивание процесса он объяснил тем, что обследование Навального в берлинской клинике Charite все еще продолжается. Кроме того, министр указал на то, что если речь идет о личных данных, то их передачу должен сначала разрешить тот, кому они принадлежат.